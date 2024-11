Ilgiorno.it - Prove di catastrofe. In campo 230 volontari fra alluvioni, incendi e ricerca dei dispersi

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un esercito di 230 persone veglia sulla Brianza. Sono idella protezione civile, pronti a sottrarre tempo a famiglie e impegni per essere sempre più preparati ad affrontare le situazioni di emergenza. Anche ieri hanno risposto con entusiasmo a Scenari Operativi Prolab 2024, iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e Brianza quale momento di formazione continua per questo esercito del bene. "I cambiamenti climatici ci insegnano che non è consentito essere impreparati di fronte alla gestione del rischio – afferma Luca Santambrogio, presidente della Provincia –. La formazione è di fondamentale importanza per proteggere il nostro territorio e per testare anche il grado di preparazione della grande macchina dell’emergenza di fronte ai possibili scenari". Presente alla giornata anche Marina Romanò, consigliera provinciale con delega alla protezione civile, che ha voluto fare sentire la sua vicinanza a tutti i