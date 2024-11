Mistermovie.it - Mister Movie | Zendaya e Anne Hathaway nel Nuovo Film di Christopher Nolan

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un Cast di Stelle per il ProssimodiL’acclamato registasi prepara a sorprendere ancora con unioso progetto cinematografico che vanta un cast stellare. Tra i protagonisti spiccano, 28 anni, e, che si uniranno a Tom Holland e Matt Damon per dare vita a un’avventura cinematografica che già si preannuncia come un successo. Secondo quanto riportato da Deadline,e Holland torneranno a recitare insieme, unendo la loro chimica sullo schermo, già ampiamente dimostrata nella serie didi Spider-Man, in cui è nata anche la loro relazione.Il Ritorno diconMentre perè la prima collaborazione consegna qui un ritorno al fianco del regista.