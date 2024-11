Mistermovie.it - Mister Movie | Jenna Ortega sarà White Tiger in un film Marvel?

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Da quando è apparsa in ruoli iconici come Mercoledì Addams e nel futuroBeetlejuice 2, l’attenzione versoè in costante crescita. Ma pochi sanno che l’attrice ha già avuto una piccola ma significativa esperienza nell’Universo, risalente a oltre dieci anni fa.L’Inizio dinell’MCU: Un Ricordo di Iron Man 3Nel 2013,fece il suo debutto nel MCU nelIron Man 3, diretto da Shane Black, in cui interpretava la figlia del Vice Presidente degli Stati Uniti, una giovane ragazza con una sola gamba. Sebbene fosse un ruolo secondario, la partecipazione le ha dato modo di essere parte di un franchise iconico sin da giovanissima.Un Ritorno Atteso nel MCU?Con la sua popolarità in costante ascesa, le voci di un suo possibile ritorno nell’MCU in un ruolo di primo piano si stanno moltiplicando.