Lapresse.it - Mattarella in Cina: “Il futuro richiede dialogo contro chi pratica la guerra”

Prosegue la visita indel presidente della Repubblica, Sergio, che nella mattinata italiana di domenica è arrivato nella città di Hangzhou. Il capo dello Stato ribadisce la necessità di untra i popoli in un periodo caratterizzato da molti conflitti nel mondo. “Iltanti Marco Polo, in alternativa a chi invece predica contrapposizione e. Perché lo stile Marco Polo, il significato, è quello della curiosità per mondi che non si conoscono, l’ammirazione per quello che si vede e si apprende, è il rispetto reciproco per un comune arricchimento culturale. Questo è ciò che ha fatto crescere il mondo nel corso dei millenni e dei secoli. Ed è ciò che invece viene contrastato da chi alimenta contrapposizioni e coltiva incompatibilità. Vi è un’esigenza crescente al mondo – e lo vediamo in questa stagione politica internazionale – di recuperare quello spirito in cui incontrarsi, dialogare, apprendere vicendevolmente, che è il modo per crescere tutti insieme”, ha dettoall’emittente cinese CGTN intervistato da He Yanke per il programma ‘Leaders Talk’.