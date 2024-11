Sport.quotidiano.net - Le pagelle del Forlì. Okitokandjo manca l’occasione più ghiotta

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Martelli 6. Non può nulla sui gol, poi alza sopra la traversa il possibile 3-0. Mandrelli 5,5. Prova a spingere sulla fascia con impegno finché ha fiato in corpo ma dalla sua parte c’è l’ex terribile Rrapaj che serve il pallone del primo gol e firma il secondo (22’ st Drudi 6. Qualche pallone prova a giocarlo ma è troppo tardi). Sbardella 6. Assieme al compagno di reparto pare in controllo del match provando anche a impostare, ma quei 6’ sono fatali. Saporetti 6. Idem, ma le partite sono di 90’. Visani 5,5. Getta nella mischia quel che ha. Ma non basta (34 st Graziani sv). Rossi 6. Subisce un duro colpo e prova a fare la sua parte (6’ st Gaiola 5,5: entra in campo quando i buoi sono già scappati e non riesce a invertire il match). Menarini 6,5. È il perno del centrocampo biancorosso cercando di dare ordine a una manovra che, però, raramente riesce a dare problemi alla retroguardia avversaria.