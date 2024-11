.com - Juve-Torino 2-0, derby bianconero con gol di Weah e Yildiz

(Adnkronos) – Lantus batte ilper 2-0 nelin calendario oggi 9 novembre nella 12esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol dial 18? e diall’84’. Il successo consente alla squadra di Thiago Motta di salire a 24 punti, in compagnia dell’Inter e ad una lunghezza dal Napoli capolista a quota 25. Nerazzurri e partenopei si sfidano nel posticipo domenicale. Ilrimane a 14 punti. Dopo un avvio prudente da parte di entrambe le squadre i padroni di casa passano in vantaggio al 18? al primo tiro in porta. La firma è dicon un facile tap-in, ma il vantaggio è quasi tutto merito di Cambiaso. Break dell’esternontino, che scappa a Pedersen e spacca in due la linea granata: Milinkovic-Savic si oppone al suo tiro, ma la ribattuta diventa un assist per l’ex Lille che firma l’1-0.