Judo Parlati | L’Italia si è imposta come eccellenza internazionale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Anche oggi una grande Italia, tanti i podi azzurri che confermano l’ottimo lavoro che viene svolto nelle società italiane. Complimenti a tutte le ragazze che sono arrivate a medaglia, ai loro tecnici, un grazie in particolare ad Ilaria Finestrone per aver ottenuto la medaglia d’oro che ha fatto riecheggiare il nostro inno nel palazzetto”. Sono queste le parole di Francesco Bruyere, capoallenatore della Nazionale femminile di, dopo la seconda giornata del Rome European Open di Ostia. “Ottima giornata per gli atleti azzurri in gara che hanno conquistato due bronzi con Falcone e Bergamelli e tre ori con Bedel, Owusu e Pirelli. – è il commento del capoallenatore azzurro maschile, Raffaele– È da evidenziare che Bedel, Pirelli e Owusu hanno combattuto per la prima volta in una nuova categoria di peso e sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio.