Israele | Evitate match con Francia

22.32 Il governo israeliano sta invitando i suoi cittadini a non recarsi a Parigi il 14 novembre per assistere alla partita di calcio fra le nazionali di. Nell'avviso diramato dal governo Netanyahu si legge: "Negli ultimi giorni sono stati identificati vari appelli tra i pro-palestinesi sostenitori di gruppi terroristici per danneggiare israeliani ed ebrei sotto la copertura di proteste e dimostrazioni". Dunque gli israeliani devono evitare eventi sportivi e culturali internazionali.