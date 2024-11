Bergamonews.it - “Il Danzatore Divino. Krishna scaltro”: ottimo debutto per Rahul Acharya al Tascabile

Bergamo. Dinamismo e potenza del gesto, abbinati alla grazia ed alla precisione, che rinnovano ancora una volta il fascino e la tecnica dell’Orissi, la più antica forma di danza classica indiana. Uno stile di teatro-danza che è al centro di “Il segreto del teatro indiano”, nuova rassegna del Teatrodi Bergamo. Per l’occasione, sabato 9 novembre è stato protagonista assolutonello spettacolo “Il”, portato in scena al Teatro Renzo Vescovi.Una scena che ha vistofar esplodere la propria danza in un dinamismo sempre controllato, affrontando sia la danza pura che quella recitata, attraverso quattro differenti coreografie che ne hanno esaltato lo stile e l’impressionante precisione nell’esecuzione. A torso nudo, con larghi pantaloni rossi e un paio di cavigliere con sonagli, ilporta alcuni petali di fiori sul palcoscenico, invocando la Madre Terra e consacrando lo spazio.