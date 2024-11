Lapresse.it - Francesca De André e la lite col padre, tutte le sue verità a ‘Verissimo’

“Ho ingerito del detersivo per sbaglio, è bastato un piccolissimo sorso, pensavo fosse yogurth. Il problema è che erano presenti acqua ossigenata e candeggina”. Lo ha dettoDe, figlia di Cristiano De, in un’intervista a tutto tondo aa pochi giorni dalle indiscrezioni che la vedono incol. “Mi hanno fatto una lavanda gastrica, una tac per vedere se ci fossero perforazioni” ha detto ancora. “Avevo già subito la rimozione delle tube per tre masse tumorali”, ha detto ancora, spiegando che non ama gli ospedali. Durante l’intervista era presente anche il fratello Filippo De, e i due hanno raccontato del loro rapporto.Il rapporto con il fratello Filippo De“Per un periodo ci siamo separati”, spiega, che è andata in una casa famiglia quando i genitori si erano separati.