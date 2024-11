Lanazione.it - Empoli, donne a piedi in giro per la città: “Quando è buio non siamo al sicuro”

(Firenze), 10 novembre 2024 – Sessanta, tre percorsi, un obiettivo: sentirsi più sicure nella propria,guardandola con occhi femminili. Una cartellina per prendere appunti ’on the road’, mappa alla mano e un foglio con domande guida per stimolare il confronto durante la camminata. E’ stata un’invasione rosa per le vie principali dila prima edizione di “Da sola me ne vo per la”, passeggiate urbane promosse dal Comune di, Hugo (Human Geography Organizer) e Sociolab nell’ambito del festival “al Centro”. Che sensazione comunica lo spazio attraversato? E quali cambiamenti sarebbero opportuni? Le cittadine si sono date appuntamento in piazza don Minzoni per poi dividersi in tre gruppi guidati dalle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia e della Croce Rossa.