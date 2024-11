.com - Eccellenza / K Sport Montecchio Gallo e Chiesanuova continua il testa a testa

Leggi l'articolo completo su .com

La Maceratese tiene il passo. L’Urbania vince il derby con l’Urbino e balza al quarto posto. Fabriano Cerreto e Tolentino vincono in trasfertaVALLESINA, 10 novembre 2024 –K-Portuali 2-0in aggiornamentoMontegranaro-Matelica 2-2MONTEGRANARO – Taborda, Chimezie, Zaffagnini, Capodaglio, Stortini, Gonzalez (Proesmans), Iuvalè (Pagliarini), Mancini (Di Matteo), Perpepaj (Palmieri), Jallow, Tonuzi (Mangiacapre). All. MengoMATELICA – Ginestra, Wahi, Zappasodi (Frulla), Aquila, Gabrielli (Gashi), Aquila, Antonioni (Giovannini), Bagnolo (Merli), Strupsceki, Stroppa (Amico), Iori. All. SantoniARBITRO: Pigliacampo di PesaroRETI: 33’pt Iori, 35’pt Jallow, 46’pt Tonuzi su rigore, 42? st FrullaMonturano-Fabriano Cerreto 1-3leggi nostro articolo. foto primo piano Nacciarriti (Fabriano Cerreto)/ Fabriano Cerreto, blitz a Monturano: 1-3 firmato Nacciarriti Proietti Zolla e PelusoMaceratese-Montefano 2-0leggi nostro articolo/ La Maceratese torna a vincere all’Helvia Recina: 2-0 al MontefanoUrbania-Urbino 2-0URBANIA: Nannetti, Scarcella (43’ s.