"Diritto alla casa? La crisi sta scoppiando e sarà sempre più grave. Ecco le nostre proposte": a Genova il Social Forum sull'Abitare

Si è tenuta ala seconda tappa nazionale del, un appuntamento che ha riunito esponenti della società civile, amministratori locali, politici ed esperti per affrontare le “sfide abitative senza precedenti” che caratterizzano il contesto odierno. L’obiettivo dell’incontro, come indicato dagli organizzatori, è stato di “ripensare il nostro approcciocittà ecomunità” in un momento in cui laabitativa richiede risposte strutturali e innovative.Ildell’Abitare è una rete nazionale nata a Bologna che continua a espandersi, spinta dnecessità di ripensare il modello abitativo delle città italiane. “In molte città italiane uno stipendio medio non basta a coprire un affitto – riflette Domenico “Megu” Chionetti, uno dei promotori – Questo problema ha dato impulsocreazione diconcrete, come la realizzazione di un’agenzia pubblica per lache operi da intermediario, agevolando soluzioni contro gli sfratti per morosità incolpevole e contrastando la speculazione sugli affitti brevi destinati al turismo”.