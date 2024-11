Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, orgoglio romagnolo: “Voglio guidare la rinascita”. E attacca l’avversaria sui confini

Bertinoro (Forlì), 10 novembre 2024 – Lo chiamano il ‘Balcone di Romagna’: da lassù, Bertinoro, si vede fino al mare, fino a Cervia, dove Michele deè cresciuto e ha avuto le sue prime esperienze amministrative. E da un po’ tutta la Romagna si vede il Colle che svetta in mezzo alla pianura, Bertinoro appunto. Ieri, lì, si sono radunati vari amministratori di centrosinistra romagnoli, sostenitori del sindaco di Ravenna candidato alla successione di Stefano Bonaccini come governatore della Regione. Davanti a loro deha elencato sette punti per la propria terra (‘Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto’, era il titolo dell’evento): “Sette quante sono le principali città della Romagna”. Deha avuto come sottofondo ‘Romagna capitale’ suonata da Mirko Casadei, alla quale è seguita l’immortale ‘Romagna mia’ cantata da tutti i presenti.