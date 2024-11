Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Albanese nel 2025 correrà nella EF Education EasyPost

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Reggello,10 novembre 2024 - La notizia che circolava da tempo negli ambienti del, ha trovato conferma in questo fine settimana. Il campano-toscano (da tanti anni risiede nei pressi di Reggello in provincia di Firenze) Vincenzo, che martedì 12 novembre compie 28 anni, cambia società per la stagione. Dall’Arkea B&B Hotels, Vincenzo passerà alla squadra americana EFEasyPos, felice di aver scelto questo nuovo team con tanta motivazione per far bene.è reduce da una stagione durante la quale per 19 volte si è piazzatoTop ten, mentre in carriera conta i successi nel Trofeo Matteotti a Pescara e nel Tour du Limousin. Due anni fa la sua stagione, oranuova formazione vuol tornare a salire sul gradino più alto del podio, dopo aver disputato per quattro volte il Giro d’Italia, mentre aspira nela disputare il suo primo Tour de France.