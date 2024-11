Liberoquotidiano.it - Capotreno accoltellato, clamoroso: l'egiziano non doveva essere qui

Resta in carcere Fares Kamel Salem al Shahhat, il 21enneche lunedì scorso hailalla stazione di Rivarolo, Genova. La giudice Camilla Repetto nella sua ordinanza in cui conferma l'ordinanza di custodia in penitenziario, fa riferimento a un'altra aggressione da lui mossa contro un uomo, sempre su un treno, un anno fa. Dunque «si tratta di una persona avvezza a questo genere di comportamenti e, quindi, come tale appare pericoloso lasciarlo in libertà perché, con ogni probabilità, potrebbe reiterare la medesima condotta». C'è un altro aspetto preoccupante che emerge dall'accaduto. Fares, noto alle Forze dell'Ordine anche per questioni di stupefacenti, era destinatario di un provvedimento del Questore di Agrigento che gli intimava di lasciare l'Italia. Provvedimento sospeso perché ha presentato istanza di protezione internazionale.