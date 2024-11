Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, un trailer mostra le nuove mappe della Stagione 1

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Activision ha pubblicato undedicato alleche verranno aggiunte all’interno diofOps 6 grazie alla1 in arrivo su console PlayStation, Xbox e PC nella giornata del 14 novembre 2024.Dopo aver visto ildi lancio di questa primadel gioco, il publisher americano ha ricordato tra pochi giorno verranno introdotte all’interno del nuovo capitoloserie sparatutto non poche novità di rilievo, tra le quali troviamo appunto anche sei.Addentrandoci nello specificoquestione,ofOps 6 è pronto ad accogliere sin dal 14 novembre 2024 Extraction, Heirloom ed Hideout. La prima è una mappa che catapulta i giocatori in un piccolo eliporto, con un level design pensato per promuovere le partite sei-contro-sei, con tantopossibilità di esplorare gli hangar.