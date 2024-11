Quifinanza.it - Bitcoin da record grazie a Trump, i piani del futuro presidente per una riserva nazionale

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Poche ore dopo la conferma della vittoria di Donaldin tutti e 7 gli Stati in bilico, le principali criptovalute hanno fatto registrare un ulteriore salto in avanti., la più famosa e scambiata al mondo, ha superato ildi 80mila dollari e Ethereum il secondo token più importante in circolazione, dei 3.200.In parte si tratta delle reazioni tipiche dei mercati speculativi a notizie probabilmente positive:ha infatti annunciato tra l’altro unadi criptovalute, che farebbe ulteriormente alzare il prezzo dei token se implementata. Ma si tratta di una crescita che si basa anche su risultati reali, tra cui la situazione economica degli Stati Uniti e il taglio progressivo dei tassi di interesse da parte della Fed.Criptovalute dacorreDa quando è diventato palese che Donaldaveva vinto nuovamente le elezioni presidenziali negli Usa, il valore delle criptovalute ha cominciato ad aumentare.