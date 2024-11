Agrigentonotizie.it - Attenzioni morbose nei confronti della sua donna: 44enne aggredisce l'agrigentino ossessionato

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

Quella cortesia, simpatia, attenzione nei"sua"non sarebbero state gradite. Per niente. Ed è per questo motivo che, in via Toniolo, un quarantaquattrennesi è scagliato contro un concittadino, un po' più grande d'età, e lo avrebbe picchiato, forse anche a colpi.