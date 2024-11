Rompipallone.it - Affare Man United-Juve: scambio fissato per gennaio

Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2024 21:35 di Federico De MilanoPossibile innesto di mercato per lantus in arrivo dal Manchester: il club inglese ha chiesto anche il cartellino di un difensore bianconeroSi avvicina la sessione di mercato dinella quale le squadre di Serie A dovranno cercare di mettere a segno i colpi giusti per puntellare la rosa e per colmare eventuali lacune che sono emerse in questa prima metà di stagione. Tra queste c’è lantus che ha senza dubbio bisogno di un nuovo difensore centrale che possa sostituire Gleison Bremer, in virtù del suo infortunio patito nella trasferta di Champions League sul campo del Lipsia con conseguente lesione del legamento crociato e stagione già finita.Il Manchesterchiede Danilo allaper il mercato di(Foto LaPresse) – Rompipallone.