Accoltellato in centro a Rimini | Mio figlio è vivo per miracolo

, 10 novembre 2024 – “Un grande spavento” e 6-7 punti sulla ferita a ricordargli una notte di follia nelstorico di. Ma “mioè stato fortunato, molto fortunato. Indossava un giubbino e la felpa e il coltello non è affondato più di tanto e non ha leso organi vitali. Se l’è cavata con 10 giorni di prognosi e dopo poco ha ripresa a fare la sua vita in modo normale. Ancora però non riusciamo a spiegarci il perché di un gesto così insensato, di una rapina come quella nella zona più centrale della nostra città. Bastava davvero poco per far succedere l’irreparabile”. A parlare è il padre del 19enne riminese che, nella notte del 13 ottobre scorso, era statoall’addome da due ragazzi albanesi, di 19 e 20 anni, poi arrestati dagli agenti della polizia di Stato dopo un paio di ore di ricerche e un breve inseguimento in auto.