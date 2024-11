Lanazione.it - 10 novembre. autunno in Toscana: la colazione perfetta in 10 ingredienti

Firenze, 102024 – Insta per arrivare il freddo, e la stagione influenzale è oramai alle porte. Con il mese di, l’entra nel pieno della sua stagione, mentre l’inverno inizia a farsi sentire. Le temperature continuano a scendere, rendendo le giornate più fredde e più brevi a causa della riduzione delle ore di luce solare. Questi cambiamenti atmosferici possono avere delle conseguenze sull’umore e sulle difese immunitarie: diventa così più comune avvertire una sensazione di sonnolenza costante e sentirsi privi di energie per affrontare gli impegni quotidiani. In questo periodo, l'alimentazione gioca un ruolo decisivo nell'affrontare la routine giornaliera con il giusto spirito a partire dalla, il momento ideale per fare il pieno di energie e di nutrienti essenziali che aiutano a sostenere il sistema immunitario e a migliorare il benessere in generale.