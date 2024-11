Oasport.it - WTA Finals, Coco Gauff non muore mai! Rimonta batticuore su Zheng e trionfo a Riad

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

trionfa alle WTA! Un match fantastico e intenso tra alti e bassi controQinwen in finale a: la statunitense era sotto 3-6 1-3, ha saputo reagire da guerriera e combattente qual è per vincere con il punteggio di 3-6 64 7-6(2) in tre ore e quattro minuti di gioco.I turni di battuta a inizio partita sono piuttosto elaborati e macchinosi perche annulla subito una palla break nel primo gioco, poi ne annulla ben tre nel quinto gioco con due fantastici rovesci e una prima vincente. Nel game successivo è la cinese ad avere una chance, ma non riesce a rispondere. Il punto di rottura arriva nell’ottavo gioco: ecco che arriva il perentorio break della giocatrice asiatica a zero, sfruttando i tanti errori di. Nel game successivo concede un’altra palla break, ma l’americana sbaglia malamente con il rovescio e il primo set finisce 6-3 nelle mani della numero 7 del mondo.