Oasport.it - WTA Finals 2024, Gauff e Zheng si contendono il titolo di regina di fine anno

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Le WTAsono arrivate al loro ultimo atto e a contendersi il ricchissimosarCocoQinwen. Sia per l’americana sia per la cinese c’è la possibilità di mettere per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro del torneo die soprattutto anche l’opportunità di portarsi a casa 4 milioni e 805 mila dollari di montepremi, il più ricco nella storia del circuito femminile. Una partita che non ha probabilmente una vera favorita, per una finale che si prospetta davvero molto equilibrata. In carriera si sono affrontate solamente una sola volta, proprio in questa stagione, ma sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia con una netta vittoria da parte dicon il punteggio di 7-6 6-1.Doveva esserci da pronostico Aryna Sabalenka in finale ed invece Cocoha piazzato il colpo a sorpresa sulla campionessa di Australian Open e US Open.