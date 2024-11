Calciomercato.it - Vlahovic ‘scaricato’ anche dai compagni: il gesto scatena la bufera

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il derby della Mole riporta d’attualità un problema ormai consueto per i bianconeri: l’attaccante serbo e il comportamento deiLa Juventus sblocca subito il derby con il Torino: una rete di Weah, dopo una cavalcata solitaria di Cambiaso, ha consentito alla squadra bianconera di mettere in discesa il match.dai: illa(LaPresse) – Calciomercato.itI granata trovano difficoltà nel rendersi pericolose e dietro faticano a reggere soprattutto le sgroppate di Cambiaso,se il punteggio resta ancora in bilico. Questoperché Dusannon si è fatto trovare pronto nelle occasioni che ha avuto a sua disposizione. L’attaccante serbo ha avuto un paio di palle interessanti all’interno dell’area di rigore granata, ma non è riuscito a impattare bene il pallone.