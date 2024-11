Justcalcio.com - Van Nistelrooy desidera restituire il ruolo di assistente del Man Utd sotto Amorim

Notizia fresca giunta in redazione:Ruud vanvorrebbe diventare un giorno l’allenatore del Manchester United, ma dice di voler tornare al suodi vice allenatoreil nuovo allenatore Ruben. Tornato all’Old Trafford comedi Erik ten Hag in estate, è diventato capo allenatore ad interim da quando il suo connazionale è stato esonerato il mese scorso.Vanha supervisionato le vittorie sul Leicester City nella Coppa EFL e sul PAOK in Europa League, pareggiando l’altra partita contro il Chelsea in Premier League. I Foxes saranno nuovamente ospiti all’Old Trafford nell’ultima partita in carica dell’olandese domenica prima cheprendesse le redini il giorno successivo. Alla domanda se gli piacerebbe allenare la squadra per la quale ha segnato 150 gol durante la sua carriera da giocatore, Vanha detto: “Sì, certo.