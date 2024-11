Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Abbiamo prodotto i nostri primi 100 missili”

Nel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino, Volodymyrha dichiarato che l’haquest’anno i suoi100. “Quest’anno siamo riusciti a ottenere risultati significativi in diversi settori. Questo include la nostra artiglieria: le nostre granate, icannoni. E anche i droni. di diversi tipi e per diversi compiti, che non solo aiutano a difendere le posizioni in prima linea e a distruggere l’occupante, ma colpiscono anche sempre più in profondità in Russia”, ha dichiarato il leader di Kiev che poi ha aggiunto: “Faremo un salto di qualità. Quest’annosuperato il traguardo delle prime 100 unità di armamentistici”. “Non entrerò nei dettagli, ma vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questa nostra produzione e che organizzano i relativi processo”, ha concluso