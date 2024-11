Quotidiano.net - Tale e Quale Show: chiusura record e boom social

Roma, 9 novembre –per “” di Carlo Conti su Raiuno: venerdì sera il gran finale della trasmissione è stato seguito da 3 milioni 429mila telespettatori, il 22.6% e un picco del 29% di share.con + 30%. Vola su TikTok con con 1.7 milioni di actions. Verdiana, interpretando Mina, si è aggiudica il titolo di vincitrice di un’edizione che è rimasta in vetta Auditel per tutte e otto le puntate trasmesse nella serata del venerdì, dal debutto del 20 settembre fino alla serata finale. Con 3 milioni 429mila telespettatori e uno share medio del 22.6, loha registrato un picco di 4,3 milioni di telespettatori e del 29% di share. Un altro ottimo risultato per Carlo Conti: il suo “”, partito con il 19,9% di share il 20 settembre, ha chiuso in crescita al 22.