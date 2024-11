Serie B 2024 2025 | il Pisa travolge la Sampdoria il Sassuolo resta in scia

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

proseguono la loro marcia verso il sognoA: questi i primi verdetti che ci consegna il sabato di B dalle sfide andate in scena nello slot delle 15:00. C’era particolare attesa per il match che vedeva affrontarsi ilcapolista e unache anche quest’anno partiva con ottimi propositi salvo rendersi poi protagonista di un altro avvio difficoltoso. E per i doriani è arrivata oggi la seconda sconfitta consecutiva, dato che all’Arena Garibaldi passano i padroni di casa per 3-0 grazie alle reti siglate da Lind, Tramoni e Angori. Ilsale a quota 30, ma ilnon molla eina 28 dopo aver trovato la settima vittoria nelle ultime nove partite (le altre due sono finite in parità). Anche un po’ fortunata la squadra di Fabio Grosso, che sul decisivo gol di Laurienté deve ringraziare la complicità di Drago, estremo difensore del Sudtirol tutt’altro che impeccabile nel suo intervento sulla punizione dell’esterno offensivo francese.