Scontri a Bologna tra forze dell' ordine e antagonisti

AGI -tra manifestanti e polizia a. Cori antisemiti alla manifestazione pro Palestina a Milano. Giornata di tensione oggi nelle due citta' per due diversi cortei. Nel capoluogo emiliano manifestanti antifascisti hanno affrontato lein tenuta antisommossa sulla scalinata del Pincio, nei pressi del parcoa Montagnola. Il corteo, partito da via Irnerio, ha rapidamente raggiunto via Indipendenza con l'intento di avvicinarsi alla zona dove era presente un presidio di Casapound. La situazione e' degenerata quando un gruppo di manifestanti, con il volto coperto, si e' diretto verso la scalinata. Qui si e' verificato il contatto con la polizia, schierata per impedire l'accesso alla piazza. Durante glisono stati lanciati fumogeni e petardi. Al di sottoa scalinata, in piazza XX Settembre, il presidio di Casapound era separato dal corteo da un massiccio cordone di polizia e dalla presenza di un cantiere.