Dilei.it - Raoul Bova su Rocío e la differenza d’età: “Spinto a fare cose che non hai mai fatto prima”

La loro è una delle storie d’amore più belle dello spettacolo italiano:Muñoz Morales sono a dir poco splendidi. Molto riservati, non molte volte li sentiamo parlare l’uno dell’altra nelle interviste. E, nonostante tutto, i 17 anni disono un arricchimento, talvolta un vero e proprio vantaggio.Muñoz Morales, la“Amarsi è facile, ma noi ce lo rendiamo difficile“, con queste paroleparla della sua storia conMuñoz Morales in un’intervista al Corriere della Sera. E sullache intercorre tra i due –è nato nel 1971, la Muñoz Morales nel 1988 – c’è un vantaggio da non sottovalutare. Quello della possibilità concreta dimai fatte, senza soffermarsi troppo sullache, alla fine, è un vero e proprio arricchimento.