Oasport.it - Puppo cauto: “Sinner favorito per le ATP Finals, ma potrebbe avere un percorso non banale”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Le ATPstanno per cominciare e Jannikdovrà affrontare non poche difficoltà. In primis, fare i conti con rivali qualificati, pur prendendo atto dell’assenza del campione uscente Novak Djokovic, e nello stesso tempo per la prima volta l’azzurro sarà al via di questa competizione da n.1 del mondo e principaleper portarsi a casa il titolo.Di questo ha parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Dario. Il telecronista di Eurosport è partito da una considerazione di carattere storico: “Una grande vittoria di un italiano nel nostro Paese manca da Adriano Panatta a Roma. A differenza però di quanto fece Adriano in quella circostanza,a Torino è il riferimento e di conseguenza il contesto è diverso“.A detta del collega di Eurosport, infatti, non è corretto parlare di unstra, ma