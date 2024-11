Ilgiorno.it - Orazio Scalzo muore in montagna a 33 anni. Il racconto shock del testimone: “Un urlo, l’ho visto precipitare”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Bergamo, 9 novembre 2024 - Ancora un incidente mortale in. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, una manciata di minuti dopo le 14, in Valle Brembana, a San Simone tra Valleve e Mezzoldo. La vittima, un trentatreenne originario di Roma ––, ma residente in provincia di Milano da, è morto precipitando per una trentina di metri dal Monte Cavallo, in un canalone tra il passo San Simone e la cima, nel territorio comunale di Valleve. A sentire le urla dell’uomo, sono stati altri due escursionisti provenienti da Mezzoldo. Uno dei due si è accorto che alcune rocce stavano precipitando nel vuoto e ha avvistato anche l’uomo che stava cadendo in mezzo ad esse nel canalone. “Ho sentito unterribile – ha raccontato sotto choc ai soccorritori – e poi hole pietre staccarsi dal canalone e quel corpo che cadeva.