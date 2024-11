Gaeta.it - Nuova stagione teatrale a Napoli: la rassegna ‘Il Teatro Cerca Casa’ inizia con Manlio Santanelli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, nel caratteristico quartiere del Vomero, si apre unacon ‘Il, un evento che promuove la cultura locale e l’arte drammatica. L’inaugurazione avverrà lunedì 11 novembre alle ore 18, presso l’abitazione di, drammaturgo e direttore artistico della, situata in via Sagrera, 23. Gli spettatori potranno assistere a ‘Ce steva 3 vvote‘, una performance che trae ispirazione dalla raccolta di racconti ‘Dieci favole antiche alla maniera di G. B. Basile‘.Dettagli dello spettacoloL’opera ‘Ce steva 3 vvote‘ presenta tre favole selezionate dal lavoro di, che possono essere descritte come un’alchimia di narrazione e interpretazione. Le favole in programma sono “Lo cunto de Ficuciello“, “Lo rre e la zoccola” e “Lo cunto de Briggetella“.