Gaeta.it - Napoli colpita di nuovo da una sparatoria: un ragazzo di 18 anni è in pericolo di vita

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte di, un giovane di 18è stato gravemente ferito in un incidente di, un episodio che riaccende la preoccupazione per la crescente violenza nella città. Ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, il giovane è rimasto vittima di colpi d’arma da fuoco, un evento che si aggiunge a una serie di situazioni simili che hanno messo in allerta le autorità locali e i cittadini.L’ incidente avvenuto nel centro storicoSecondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, l’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino, nel cuore del centro storico, precisamente nella zona dei Tribunali. Le prime indagini hanno rivelato che la vittima era statapoco prima, senza che per ora si conoscessero le dinamiche precise del fatto.