Milano, spunta un murales davanti al consolato iraniano per la studentessa iraniana internata per la protesta contro la polizia morale

Leggi l'articolo completo su Open.online

un’opera dell’artista aleXsandro Palombo,aldi, per chiedere la liberazione di Ahoo Daryaei, launiversitariaincarcerata ein un centro psichiatrico dalladi Teheran. La giovane donna è stata fermata dopo un gesto diil regime: si è spogliata nel cortile dell’Università per opporsi alle imposizioni del codice di abbigliamento che dal 1979 obbliga le donne a indossare il velo. La suaha sfidato pubblicamente le rigide regole e i metodi coercitivi che limitano la libertà delle donne in Iran. L’opera di Palombo ora ritrae Ahoo Daryaei camminare fiera e a testa alta, scalza, indossando solo un reggiseno decorato con la bandiera dell’Iran e slip rossi con la scritta «Freedom».