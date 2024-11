Thesocialpost.it - Meteo, l’anticiclone ha i giorni contati: quando arriva il vero freddo

È imminente un drastico cambiamento nelle temperature e nelle condizioniitaliane. Mattia Gussoni,rologo di iL.it, annuncia che da martedì 12 novembre lo scenariorologico muterà radicalmente. In pochi, passeremo da un clima tardo autunnale a une proprio “antipasto d’inverno”, con neve in collina e un significativo calo delle temperature.Un weekend ancora miteUn Weekend Ancora MiteDurante il weekend, il clima resterà mite, in parte soleggiato e con temperature simili a quelle estive: si prevedono massime fino a 25°C in Sardegna e Sicilia, 23°C a Reggio Calabria e Taranto, e 21°C a Roma e Napoli. Tuttavia, alcuni segnali autunnali emergeranno, come dense nebbie notturne in Pianura Padana, piogge su Sardegna e Sicilia, e precipitazioni sparse lungo la costa tirrenica.