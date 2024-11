Quotidiano.net - Manovra: revisori Mef, no dell’Abi. “Rischio incostituzionalità”

Roma, 8 novembre 2024 – Stop all’ingresso dei controllori del Mef nelle aziende che ricevono contributi pubblici. Deroghe alla stretta sul turnover nella pubblica amministrazione. Scudo penale per i reati fiscali minori, quando il contribuente ha già regolato i conti con lo Stato. Cominciano a prendere corpo le modifiche alladel Governo firmate dai partiti della maggioranza. Ieri, però, a tenere banco, c’è stata anche la memoria depositata dall’Abi, l’associazione dei banchieri, presso la Commissione Bilancio. Un documento corposo per spiegare che complessivamente «il maggior gettito derivante dal posticipo dell’utilizzo delle imposte anticipate è nell’ordine dei 4 miliardi». Un rinvio che, afferma l’associazione, «comporta un costo per le banche». Ma non basta. Perché anche l’Abi punta l’indice contro la norma che porterebbe i funzionari del Mef nel collegio deidei conti per le imprese che ricevuto contributi pubblici, diretti o indiretti, oltre i 100mila euro.