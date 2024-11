.com - L’oursin, un omaggio all’ essenza della Côte Bleue

Leggi l'articolo completo su .com

Inaugurato nel luglio 2024,è immerso nel elegante Hôtel Bleu, un rifugio a 4 stelle sul porto di Carry-le-Rouet, che ricorda una naveancora. La sala da pranzo allungata del ristorante offre un’ampia scelta vista sul mare, in armonia con il flusso e riflusso del porto turistico. Gli ospiti vengono trattati con un quadro vivente di barche che si avventurano alla ricerca di calette appartate lungo questa costa incontaminata e autentica.©NicolasAnetsonIl team diaccoglie gentilmente tutti coloro che amanoil Mediterraneo, invitandoli in un viaggio culinario che onora le migliori offerte dell’oceano. Sia che tu sia un ospite dell’hotel, un viaggiatore in visita o un locale intenditore,spalancherà le proprie porte.©NicolasAnetsonSotto la direzione espertachef Ilane Tinchant, i commensali possono osservare il team di cucina dedicato, realizzare con gioia piatti che elevano lo squisito sapori del terroir mediterraneo.