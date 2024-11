Quotidiano.net - Lo stupro di Palermo. Il branco finisce in cella. Condanne dai 4 ai 7 anni

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Le richieste della Procura dierano ben più pesanti, dai 10 ai 12di reclusione. E, invece, grazie alle attenuanti generiche, i sei stupratori del Foro Italico dihanno avuto uno sconto di pena di oltre un terzo. Per quattro di loro – Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao – 7di reclusione. Cristian Barone condannato a 6e 4 mesi, mentre Samuele La Grassa, che non avrebbe partecipato alla violenza ma si sarebbe limitato a guardare, starà dentro per 4. Un settimo stupratore, Riccardo Parrinello, unico minorenne coinvolto, è stato condannato a 8e 8 mesi, con la sentenza d’appello confermata pochi giorni fa. La vicenda, drammatica e violenta, risale alla notte tra il 6 e 7 luglio 2023, quando la diciannovenne Asia, una ragazza di Ballarò, incontra il suo ex Angelo Flores.