Ilveggente.it - Liverpool-Aston Villa, Premier League: tv, formazioni, pronostico

è una partita dell’undicesima giornata die si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili.Andare alla sosta mantenendo i due punti di vantaggio sul Manchester City è ovviamente l’obiettivo deldi Arne Slot: una squadra che gira a meraviglia non solo in Inghilterra ma anche in Europa. In questo momento, dentro i Reds, va tutto benissimo. E siccome l’appetito vien mangiando si punta a vincere tutto. Le capacità ci sono.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE adesso arriva la sfida all’in un momento assai particolare per gli uomini di Emery: sono tre le sconfitte di fila, delle quali l’ultima in Championscontro il Brugge per via di un errore clamoroso di un difensore che ha preso la palla con le mani in area di rigore dopo che Martinez aveva rimesso in gioco.