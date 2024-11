Noinotizie.it - Lecce: esonerato l’allenatore Luca Gotti

Leggi l'articolo completo su Noinotizie.it

”L’U.S.comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig.. A misteril ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”. Con questo comunicato stampa la società del presidente Saverio Sticchi Damiani ha posto fine al rapporto conveneto arrivato sulla pancina guallorossa nel finale della passata stagione e che ha portato la squadra salentina alla salvezza dopo l’esonero di D’Aversa, guardacaso incrociato ieri sera nel deludente pareggio casalingo contro l’Empoli.Il club, anche dopo la contestazione di ieri da parte della Curva Nord, ha preso la decisione di esonerare adesso il tecnico per approfittare della sosta che il campionato di Serie A osserverà nel prossimo weekend.