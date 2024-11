Quotidiano.net - “Larimar uccisa perché brillava troppo”. L’appello della madre a Mattarella

Enna, 9 novembre 2024 – “Vogliamo che il presidenteRepubblica si metta una mano sul cuore e guardi il caso di mia figlia”. LadiAnnaloro, trovata morta impiccata a Piazza Armerina si rivolge direttamente al Capo dello Stato. Non crede alla ricostruzione del suicidio. Impossibile, dice. “Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C'era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C'era un doppio nodo all'albero. Come fa una bambina a uccidersi così”. Per la famiglia, è stata: “Mia figlia, bambina perfetta, promessa italianapallavolo. Le hanno tolto la vitae noi come famiglia abbiamo paura per le nostre vite”. Un gesto di invidia, una forma di ritorsione: a questo sembra alludere la donna.