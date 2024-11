Gaeta.it - La scoperta della Pieve di San Gerusalemme e San Giovanni Battista nel cuore della Toscana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nei campi di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, la storia ha riacquistato vita con ladell’anticadi Sane San. Scavi recenti hanno portato alla luce questo patrimonio del X secolo, in un contesto di innovativa valorizzazione turistica attraverso l’agriturismo. L’iniziativa offre ai visitatori la possibilità di esplorare la storia locale, immergendosi in un’esperienza che unisce natura e cultura.Lariemersa dalle radici agricoleNascosta per secoli sotto i campi di grano, ladi Sane Sanè stata riportata alla luce grazie a un progetto di scavi iniziato nel settembre 2023. L’iniziativa è stata sostenuta dall’agriturismo Cappellese, che si trova all’interno del Parco Culturale di Camaiano.