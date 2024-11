Inter-news.it - Juventus, vittoria nel derby col Torino: un gol per tempo

Laha vinto ilcontro ilper 2-0 e con questaagganciano momentaneamente l’Inter al secondo posto in classifica, in attesa del big-match di domenica sera tra i nerazzurri e il Napoli.UN GOL PER– Lavince 2-0 conquistando ilin casa contro ilgiocato all’Allianz Stadium. Il successo conferma la crisi dei granata, che con questa partita incassano la sesta sconfitta nelle ultime sette partite e proseguono il tabù, che li vede vittoriosi solo una volta negli ultimi 37 confronti: l’ultimarisale infatti al 26 aprile 2015. Il match ha visto unadominante già dalla prima metà, con i bianconeri che hanno preso il controllo sin dai primi minuti all’Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta ha sbloccato la partita al 18?: dopo un tentativo pericoloso di Cambiaso respinto con il piede dal portiere Milinkovic-Savic, Timothy Weah è stato pronto a raccogliere la respinta e a siglare il vantaggio con un tap-in a porta vuota, portando i tifosi juventini in visibilio.