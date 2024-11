Game-experience.it - Infinity Nikki, il nuovo trailer gameplay conferma la data di uscita e svela nuovi dettagli

Il publisher Infold Games ed il team di sviluppo Papergames hanno pubblicato undi, mettendo in mostra ildel gioco endo ladidi questo atipico open world.Publisher e team hanno quindi prima di tutto ricordato che il titolo ha raggiunto la ragguardevole cifra dei 30 milioni di pre-registrazioni in tutto il mondo, per poi mostrare alcune delle caratteristiche più importanti della loro nuova opera.Proprio in tal senso Infold Games e Papergames hanno ricordato chechiede ai giocatori di raccogliere le Whimstar, acquistando nel frattempo degli abiti speciali a dir poco utili per la protagonista del gioco,, visto che le consentono di ottenere delle abilità uniche necessarie per portare a termine i vari compiti.Nello specifico, in base agli abiti indossati la protagonista può planare, fluttuare e compiere altre azioni che altrimenti non sarebbe in grado di fare.