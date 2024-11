Gaeta.it - Il governo della Calabria stanzia oltre 20 milioni per ridurre le liste d’attesa sanitarie

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Regioneha recentemente assegnato un’importante somma alle aziende del servizio sanitario regionale, proveniente da fondi statali, per combattere il problema delle lunghe. Questa allocation di circa 20di euro è stata formalizzata tramite decreto dal commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario, Roberto Occhiuto. Attraverso il Dipartimento regionale Salute e Welfare e con il supporto del commissario straordinario di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, si intende affrontare un’emergenza che impatta sulla salute dei cittadini e sul loro accesso alle cure.Obiettivo:le atteseIl sistema sanitario calabrese si trova ad affrontare un problema significativo legato alle. Questa situazione non solo influisce sul benessere dei cittadini, costretti talvolta a rivolgersi a strutture private o a cercare assistenza in altre regioni, ma comporta anche un incremento dei costi per il servizio sanitario.