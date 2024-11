Calciomercato.it - I tifosi della Juve non hanno dubbi: l’assist per l’accordo definitivo

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Lantus ospita il Torino nel DerbyMole: arriva un segnale chiaro da parte del popolo bianconero sulle tribune dell’Allianz StadiumThiago Motta ha sciolto in favore di Weah ilo di formazione sulla corsia destra con Francisco Conceicao, che quindi partirà inizialmente in panchina nel derby trantus e Torino.ntus-Torino (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico bianconero lascia il portoghese fuori dal primo minuto per fargli tirare un po’ il fiato dopo l’impegno di Champions in settimana a Lille, con la possibilità di sfruttare i suoi guizzi in corso d’opera con un ‘Toro’ più stanco e maggiori spazi sulla trequarti avversaria. Lain attacco si affida a Weah e Yildiz sulle corsie esterne, con Koopmeiners dietro Vlahovic nel quadrilatero offensivo di Thiago Motta.