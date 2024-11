Gaeta.it - Giovanna Civitillo, che lavoro fa la moglie di Amadeus

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterè la bellissimadi, volto noto della televisione che ha conquistato il cuore del pubblico.si sono incontrati e innamorati nei primi anni Duemila davanti alle telecamere de L’eredità. Forse non tutti lo ricordano ma la sua attualeera la prima ballerina dello show condotto dal noto conduttore, che all’epoca era legato alla sua primaMarisa Di Martino.Il mitico stacchetto de La scossa diede effettivamente la scossa adil quale, si trovava già in forte crisi con la madre della sua prima figlia, Alice.conquistò subito il suo cuore e dopo un iniziale corteggiamento da parte di, la ballerina ha deciso di farlo entrare nella sua vita e da allora non si sono più lasciati.