Bergamonews.it - Frana a Recudino, prosegue la messa in sicurezza: termine lavori a gennaio

Iniziati il 23 settembre, proseguono – anche grazie alle condizioni climatiche finalmente favorevoli – idiindella, località nella frazione di Selino Alto a Sant’Omobono Terme, grazie allo stanziamento regionale di 450mila euro.Sabato 9 novembre, sopralluogo di Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, e dei consiglieri regionali Jonathan Lobati – che si era già recato per un sopralluogo a giugno, attivandosi poi per recuperare i fondi necessari – e Pietro Macconi.Sono passati cinque mesi da quando l’azienda agricoladel giovane allevatore Francesco Carminati è rimasta isolata a causa di un dissesto che dagli iniziali 300/400 mq di superficie a maggio 2024 è passato, in seguito agli intensi eventi meteorici di settembre, a circa 1000/1200 mq.